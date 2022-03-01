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/682472/وزيرة-الهجرة-تعقد-لقاء-مع-عدد-من-أعضاء-الجالية-المصرية-بالدنمارك

في ضوء التواصل مع المصريين بالخارج..

12:53 م - الثلاثاء 1 مارس 2022

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبير تطبيق "زووم" مع أعضاء الجالية المصرية في الدنمارك، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى كوبنهاجن.

دوت الخليج

ورحبت مكرم، بأعضاء الجالية المشاركين، واستعرضت دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، حيث بدأت بالحديث عن برامج ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث لتوعية هؤلاء الشباب بالتحديات التي تواجه وطنهم وأمنه القومي وإطلاعهم على إنجازات الدولة المصرية، فضلا عن معسكرات "اتكلم عربي" التي تقام في شهر يوليو سنويا بمدينة شرم الشيخ للأطفال المصريين المقيمين بالخارج مع أبناء الشهداء، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أي أفكار مغلوطة عن مصر.

وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالدنمارك

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى إطلاق الوزارة للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج وإصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها على الهواتف المحمولة، كما تحدثت عن المشروع القومي العظيم "حياة كريمة" الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجا، وإطلاق حملات دعم وترويج لصالح المشروع بمساهمة المصريين بالخارج، فضلا عن إصدار وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وخاصة منطقة الخليج العربي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، وهي الوثيقة التي تستهدف تغطية تكاليف شحن الجثامين وجاري إدراج خدمات أخرى بها.

كما استعرضت دور الوزارة في ربط علماء وخبراء مصر في الخارج بوطنهم من خلال تنظيم 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ثم التحضير للنسخة السادسة التي من المقرر أن تنعقد تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، وكذلك مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها الرئيس السيسي.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر بلد الأمن والأمان الحاضنة لكل الثقافات، ولابد من تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير صحيحة قد يتم تداولها عن مصر خارجيا، كما وعدت بإتاحة كل المواد التعليمية الشيقة والمبسطة للأطفال المصريين بالخارج لتعليم اللغة العربية ونشر الحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار نهضة مصر للنشر.