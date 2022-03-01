حسن عبد الله: تطوير منصة watch it نقلة كبيرة ونهتم فى المتحدة بالرقمنة

وجه حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال كلمته فى مؤتمر منصة watch it بداية جديدة، الشكر للحضور ولفريق عمل منصة watch it على المجهود الكبير وراء تطوير المنصة في رؤيتها الجديدة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن وجوده اليوم لسبب وهو توصيل مدى اهتمام الشركة المتحدة بالرقمنة، مؤكدا أنه لمس مجهود كبير لفريق عمل المنصة وجميع العاملين في المتحدة والشركات التي ساهمت في التطوير، واصفا التطوير الكبير في المنصة بالنقلة في فكر.

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصة watch it عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوي الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم.

وتلعب المنصة دورا كبيرا منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدا من الأفلام والمسلسلات والبرامح والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستهدفين بمحتواها الراقي وبدأت المنصة في نهاية 2021 في بالتوسع في انتاج الأعمال الأصلية مع التوسع في عملية الاستحواذ علي الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف المنصة لتقديم محتوي مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة علي تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ علي الاصالة والهوية المصرية والعربية وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوي عربي تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod في العالم.