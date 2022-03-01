/682466/سمير-فرج-روسيا-تريد-ان-تحقق-اهدافها-بعدم-انضمام-اوكرانيا-الى-حلف-الناتو-والحرب-تقليدية-وليست-نووية

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجى ان الفترة الاخيرة روسيا وجدت ان اوكرانيا تريد الدخول الى حلف الناتو وبالتالى سوف يكون فى اوكرانيا قوات معادية لروسيا على حدودها مشيرا ان روسيا لا تقبل ما يحدث ومن هذا المنطلق قامت روسيا بعمل حشود عسكرية على حدود مع اوكرانيا وان رؤية امريكا لهذا الوضع انه هجوم وليس تمركز اوضاع.

دوت الخليج

اضاف اللواء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير، أن روسيا طلبت من حلف الناتو ان يعطيهم تعهد مكتوب ان اوكرانيا لم تدخل الناتو وان لا يكون لديها قوات عسكرية من دولة اخرى على الاراضى الاوكرانية مضيفا ان دول الاتحاد الاوربى وحلف الناتو رفضوا هذا الكلام وبدأ هناك تهديد من حلف الناتو وامريكا على روسيا بصدور عقوبات اقتصادية ولكن بوتين اتخذ قرارا للدفاع عن امنه القومى بالهجوم على اوكرانيا.

الازمة الروسية الاوكرانية

اشار اللواء سمير فرج ان روسيا هجمت بضربات صاروخية بلاستية مشيرا ان ما فعله بوتين جديد وبالتالى نجحت روسيا بنسبة 70% فى هجومنها على اوكرانيا بأستخدام حروب اكترونية حديثة عملت على تدمير القوات العسكرية الاوكرانية

ونوه اللواء سمير فرج ان هذا الحرب تعتبر حروب تقليدية اى بالطائرات والدبابات وليس حروب نووية وان هناك دعم امريكى لاوكرانيا حيث تم ارسال صواريخ مضادة للدبابات لمساعدة اوكرانيا مشيرا ان روسيا تريد ان تحقق اهدافها بعدم انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو وطالبت اوكرانيا بالتفاوض مع روسيا واقترحت على اوكرنيا بترك السلطة الى الجيش ولكن رئيس اوكرانيا رفض هذا القرار.