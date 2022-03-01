/682462/محلل-سياسى-المشروع-القومى-لتنمية-الأسرة-يسعى-الى-تنمية-المجتمع-المصرى-وتحقيق-التنمية-المستدامة

قال الدكتور ممدوح اسماعيل، محلل سياسى، ان المشروع القومى لتنمية الأسرة يعتبر جزء من حزمة مشاريع قومية تم اطلاقها فى الأونة الأخيرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا ان الدولة المصرية أولت اهتمام كبير لهذا المشروع كونه يمس الأسرة المصرية والتى تعتبر نوة المجتمع.

دوت الخليج

المشروع القومى لتنمية الأسرة:

وأوضح الدكتور ممدوح اسماعيل، عبر لقائه فى برنامج صدى البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان المشروع القومى لتنمية الأسرة يهدف الى نشر الوعى فى المجتمع المصرى حول أهمية الضبط السكانى، مؤكدا على ان النمو السكانى الكبير الذى يحدث فى مصر قد يؤثر سلبيا على عملية النمو الاقتصادى الضخمة التى تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الحالية والتى وصلت الى 6% نسبة نمو اقتصادى.

وأكد على أهمية هذا المشروع والذى يهدف الى تنمية المجتمع المصرى أجمع بجميع فئاته ويسعى الى تحقيق جميع اهداف التنمية المستدامة، مضيفا ان اهداف هذا المشروع تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

محاور تنمية الأسرة:

واضاف ان تنمية الاسرة المصرية هو أمر له محاور عديدة ومن ضمنها محور الصحة، مشيدا بجهود الدولة المصرية فى اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية المتعلقة بشأن تحسين صحة المواطن والأسرة المصرية. كما أضاف انه يوجد محور اخر وهو الخاص بشأن الأمية الرقمية وكيفية تثقيف المواطنين ونشر الوعى حول الشمول المالي وكيفية تعامل المواطنين مع التحول الرقمى ، بالأضافة الى محور أخر وهوالمتعلق بالشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية.

ملف التعليم :

اشاد بجهود الدولة المصرية فى تطوير قطاع التعليم، حيث تقوم الدولة المصرية فى الفترة السابقة باطلاق العديد من البرامج لبناء وتنمية قدرات الطلاب المصريين وبرامج لتوظيف خريجى الجامعات، مشيرا الى أهمية الشراكة التى تجرى حاليا بين القطاع الخاص والمنح دولية والمجتمع الدنى.

وأكد على أهمية تلك الشراكات لانها تنعكس على جودة العملية التعليمية فى الجامعات المصرية، وذلك لان الموازنة العامة للدولة لا تستطيع ان تتكفل بكل الاحتياجات اللازمة بشأن تطوير قطاع التعليم الجامعى، مؤكدا على ان قطاع الأعمال عليه ايضا مسئولية مجتمعية فى تطويرعملية التعليم كونه شريك رئيسى فى الحوكمة وفى عملية التنميو المستدامة بجميع مجالاتها.