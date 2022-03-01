/682460/وزير-التموين-يطمئن-المواطنين-ليس-لدينا-ازمة-فى-احتياطى-القمح

قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان ما تشهده الدولة المصرية حاليا من تنمية زراعية يعتبر من المحاور الرئيسية الهامة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الزراعة لانها تمس ٥٤٪؜ من الشعب المصرى.

دوت الخليج

رسالة اطمئنان للمواطنين:

وجه الوزير على المصيلحي، عبر لقائه فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، رسالة اطمئنان لجميع المواطنين، مؤكدا على عدم وجود اى ازمة فى المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية.

وأكد على ان الدولة المصرية لديها تنوع فى مصادر القمح وتستورد القمح من أربعة عشر دولة ومن ضمنهم الدولة الأمريكية وفرنسا ورومانيا واوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى ان وزارة التموين قامت بطرح مناقصة للقمح لمعرفة الجو يسير فى اى اتجاه.

واشاد برؤية الدولة المصرية والقيادة السياسة فى الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية، مشيرا إلى ان ميزانية القمح المحلى تصل إلى ١٨ مليار جنية والقمح المستورد تصل فاتورته من ٢٠ آلى ٢٢ مليار جنية.

مناقصة القمح اليوم الاثنين:

وأوضح ان الموردون من دولة روسيا واوكرانيا لم يدخلوا مناقصة القمح اليوم الاثنين نظرا للظروف التى يمرون بها، مشيرا إلى ان امريكا وفرنسا كانوا من ضمن الدول المشاركة فى هذه المناقصة. وأضاف ان القمح الصلب الأمريكي من أغلى أنواع القمح على مستوى العالم، موضحا ان الدولة المصرية ليست فى الحاجة إلى القمح الصلب الذى تقدمت بيه فرنسا وأمريكا فى مناقصة القمح اليوم.