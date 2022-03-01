اليوم.. الزمالك يخوض مرانه الأخير استعداداً لمواجهة فيوتشر

/682457/اليوم-الزمالك-يخوض-مرانه-الأخير-استعدادا-لمواجهة-فيوتشر

يخوض نادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراً، بالملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقرر اقامتها بعد غداً الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي نادي الزمالك لحصد الثلاث نقاط، حيث يحال المركز الرابع فى ترتيب الجدول برصيد 19 نقطة من أجل 9 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة من أصل 10 نقاط.

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.

وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

تقام الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.