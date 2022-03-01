/682455/هالة-أبو-السعد المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية نقلة-حضارية-لتحسين-جودة-حياة-المواطن-المصري

عقبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على فعاليات اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون دائما أقرب إلى الشارع المصرى، في كل تصريحاته وحديثه .

دوت الخليج

ونوهت أبو السعد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعد مشروعا قوميا متكاملا، من أجل معالجة الزيادة السكانية، حيث انها تكمن في الخصائص والتوزيع الجغرافي وليس نسبة الزيادة فقط..

جاء ذلك خلال لقائها عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولي، موضحة ان الجمهورية الجديدة عملت بالفترة الماضية فى تنمية الطرق والكبارى بالمدن الجديدة، لافتة إلى ان مشكلة التوزيع السكاني أحد أضلاع الأزمة.

هالة أبو السعد: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نقلة حضارية لتحسين جودة حياة المواطن المصري

وأكملت النائبة هالة أبو السعد، ان مشكلة الزيادة السكانية مشكلة متفاقمة، حيث ان نسبة الزيادة السنوية تمثل 2.5 مليون نسمة تقريبا ويكونوا كل عام وهو ما يلتهم أى تنمية موجودة على الأرض، لذلك العمل يكون على التعليم والصحة وغيرها حتى يكون هناك توعية بالمشكلة.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد ان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يدعم فكرة تنمية الانسان وتحسين جودة حياته، لافتة إلى ان العمل يتم على اكثر من مستوى من تدعيم الشباب وتقليل نسبة البطالة وهو ما نراه على ارض الواقع.

جلسة الرئيس السيسي أمس كانت جلسة مصارحة ومكاشفة واضحة للمجتمع المصري

وتابعت ان جلسة الرئيس السيسي أمس كانت جلسة مصارحة ومكاشفة واضحة للمجتمع المصري وما به من ازمات، مشيرة إلى أن الدلة المصرية لديها ثروة قومية كبيرة بشان العدد السكاني ولكن الاستخدام يجب ان يكون على الطريقة الامثل لدعم العمل والانتاج، والتحول لارض منتجة ومتنوعة في مصادرها.