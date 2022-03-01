/682452/حماقي-يتصدر-تريند-تويتر-بعد-حفله-في-الكويت-صور

تصدر المطرب المصري محمد حماقي، تريند الاكثر بحثا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد تألقه في حفله الذي أقامه مساء أمس الاثنين الموافق 28 من شهر فبراير المنقضي.

دوت الخليجيرصد سبب تصدر محمد حماقي تريند توتير بعد حفله في الكويت

وكان حفل محمد حماقي في دولة الكويت، ضمن حفلات النجوم باليوم الوطني الكويتي، وقدم حماقي باقة من اروع أعماله الغنائية، والتي كان أبرزها «مابلاش»، واغنيته الجديدة «عجبي»، وبعض أغنياته القديمة مثل «تسلم».

وشهد الحفل حضور جماهيري هائل، وصفه أحد متابعي حماقي قائلا: «الكويت كلها في حفل حماقي»، ليتصدر صور وهشتاج حماقي موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حفل حماقي في جدة

من ناحية أخرى، يستعد المطرب محمد حماقي لطرح عمل غنائي جديد بمدينة جدة، في يوم 10 مارس المقبل، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى على مسرح سوبر دوم، ورج حماقي للحفل، معلنا عن موعد حجز التذاكر من خلال نشر البوستر الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «جمهور السعودية الغالي.. ميعادنا في مهرجان JTTX الموسيقي يوم ١٠ مارس في جدة سوبر دوم.. تقدروا تحجزوا تذاكركم ابتداءً من ١ مارس».

أحدث أعمال حماقي الغنائية

الجدير بالذكر أنه، طرح الفنان حماقي احدث أعماله الغنائية بالتعاون مع توما بعنوان «عجبي»، من كلمات الراحل صلاح جاهين، حيث قام بغناء رباعياته، وحققت الأغنية نجاح مبهر خلال الفترة الماضية، منذ طرحها عبر القناة الرسمية المطرب محمد حماقي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية عجبي للفنان محمد حماقي

مع إن كل الخلق من أصل طين

وكلهم بينزلوا مغمضين

بعد الدقايق والشهور والسنين

تلاقي ناس أشرار وناس طيبين

عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن

يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً

ازاي أنا اختار لروحي طريق

وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً

سنين وفايتة عليا فوج بعد فوج

واحدة خدتني ابن والتانية زوج

والتالتة أب خدتني والرابعة إيه

إيه يعمل اللي بيحدفه موج لموج

عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن

يا أبو البدع.. يا مبكّي عيني دماً

ازاي أنا اختار لروحي طريق

وأنا اللي داخل في الحياة مرغماً

تعليقات الجمهور على أغنية حماقي الجديدة

حصدت الاغانية على إعجاب عدد كبير من الجمهور والذي أتى أحد تعليقاتهم: :"حلوة اوي ياحماقي.. اخيرا سمعنا اغاني بكلمات راقية ومستوى عالي.. لحسن اللي بيكتبوا اغاني دلوقتي دول اي قافية وخلاص.. ياريت تكمل ف رباعيات جاهين و الابنودي والناس العظيمة دي.. عجبتني الفكرة اوي .. ملحوظة بسيطة.. ياريت ف التوزيع يكون الرتم اهدي من كدة شوية».