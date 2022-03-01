ختام الملتقى التعريفى الأول بالأسواق الرقمية والمهن المستقبلية 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقى التعريفى الأول للأسواق الرقمية والمهن المستقبلية، والذى أقيم تحت شعار "بطاقة عبور" بمشاركة 17 جامعة حكومية وخاصة، خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس، بالمركز الأوليمبى بالمعادى.





وتضمنت فعاليات الختام عرض توصيات الملتقى التى سيتم عرضها على صناع القرار تمهيدا لتفعيلها بالإضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وتوزيع الشهادات. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تأهيل الشباب وتوعيتهم بمستقبل أسواق العمل، وكيفية التعامل مع الأسواق الرقمية وتضمنت الفعاليات محاضرات حول وضع الإستراتيجية التسويقية (الأسواق الرقمية) إذ تم إلقاء الضوء على الأسواق الرقمية وكيفية عملها، وعرض منتجاتها، وطريقة جذب العملاء والتسهيل عليهم لاختيار منتجاتهم، بالإضافة إلى مناقشة أمن المعلومات والتحول الرقمى وأهمية حماية المعلومات الشخصية، وحماية معلومات المال والأعمال والشركات، وحماية معلومات الأمن القومى.

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