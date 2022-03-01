/682443/حسام-حبيب-يشوق-الجمهور-لأولى-ألبوماته-بعد-انفصاله-عن-شيرين-عبد-الوهاب

كشف المطرب حسام حبيب في الساعات القليلة الماضية، عن مفاجأة جديدة لجمهوره، وهي استعداده لإصدار أولى ألبوماته الغنائية بعد واقعة انفصاله عن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي أثارت جدلا واسعا الفترة الماضية.

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وجاء إعلان حسام حبيب عن ألبومه الجديد من خلال خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشر فيديو من داخل الاستديو، وعلق عليه: «لا اطيق الانتظار كي أخبركم عما أنا بصدد تقديمه أجري حاليا العمل على ألبوم غنائي كامل سيتم طرحه قريبا جدا».

حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

الجدير بالذكر، أنه ارتبط اسم الفنان حسام حبيب بزوجته شيرين عبد الوهاب في الفترة الاخيرة، بدأت بانتشار شائعات عن انفاصلهما في منتصف السنة الماضية نفاها حسام حبيب، ثم شائعة انفصاله جديدة أكدتها شيرين عبد الوهاب، وبدأ الجمهور في البحث عن تفاصيل الواقعة من جهة، وتعاطفهم مع حالة شيرين عبد الوهاب بعد أن ظهرت حليقة الشعر وبدت وكأنها مريضة نفسيا من جهة أخرى.

أما عن الحدث الثاني الذي جعل اسم حسام حبيب يتصدر المواقع الإخبارية، هي أنباء تدوالها رواد السوشيال ميديا مؤخرا عن عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، ولكن خرجت شيرين بكل قوة لتنفي هذه الشائعات.

شيرين عبد الوهاب تتعرض التنمر بعد انفصالها عن حسام حبيب

من ناحية اخرى، كانت قد تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتنمر عدد من رواد السوشيال ميديا بعد أن ظهرت في صورة تبين من خلالها وزنها الزائد، فجاءت تعليقاتهم على النحو الآتي: شيرين أكلت عبد الوهاب”، وتعليق آخر قال: “المرجو عدم التنمر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب”، وكتب شخص آخر: “ممنوع التنمّر اكيد بس الممنوع الفنان ما يراعي نظرة معجبينو عليه هي طالعة ع السوشال ميديا ومنها ببيتها”.

بينما دافع عنها البعض فكتب: “ادوية الاكتئاب للأسف فيه منها بيزود في الوزن جدا ربنا يشفيها ويسعدها وتقدر ترجع زي الأول وأحسن”، ومن التعليقات آيضًا: “ترة عادي الفنان يضعف ويسمن ويحزن ويضحك ويفرح يعني هوة بشر عادي جدا اني بالنسبة الي احب شرين وهية جميلة وربي يسعدها وتنسى وصعب النسيان اكيد”.

آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان من خلال برنامج «الدوم»، في الحفل الافتتاحي للبرنامج الذي أقيم منذ يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلالة واحدة من أشهر أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.