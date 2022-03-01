/682433/النائب-محمد-الجبلاوي-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-يهدف-للارتقاء-بجودة-حياة-المصريين

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس السيسي أمس الاثنين، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سيكون له دور هام للغاية في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية وكذلك يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية ، وكذلك المساهمة في تشكيل الوعي، مشيرًا إلى إنه سيساهم في الحد من الزيادة السكانية.

دوت الخليج

المشروع القومي لتنمية الاسرة

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت 5 محاور رئيسية لتنفيذ أهداف المشروع ومنها محور التمكين الاقتصادي والذي سيشمل تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة و تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وكذلك تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة هي الزيادة السكانية، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في الحد من النمو السكاني من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، بالاضافة لتوفير عدد من الحوافز الايجابية لتشجيع المواطنين على الالتزام بضوابط تنظيم الأسرة.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه بعد تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سيكون هناك نتائج إيجابية للغاية مما ينعكس على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة أن المشروع يشمل الأبعاد الأسرية سواء اجتماعيا و صحيا واقتصاديًا وثقافيا وسكانيا وكذلك الاهتمام بصحة المرأة .

وأشار الجبلاوي، إلى أن الاعلان عن إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، سيساهم في ميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية وكذلك إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع.