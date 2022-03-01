/682430/قبل-مواجهات-اليوم-ترتيب-الدوري-المصري-موسم-2021-2022
يلتقي النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء مباراته ضد نظيرة فاركو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري,
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022
بيراميدز 23 نقطة
الأهلي 22 نقطة
سموحة 22 نقطة
الزمالك 19 نقطة
المصري 15 نقطة
فيوتشر 15 نقطة
فاركو 15 نقطة
الجونة 14 نقطة
الاتحاد السكندري 14 نقطة
إنبي 13 نقطة
سيراميكا كيلوباترا 12 نقطة
غزل المحلة 12 نقطة
البنك الأهلي 11 نقطة
طلائع الجيش 10 نقاط
المقاولون العرب 8 نقاط
مصر المقاصة 8 نقطة
إيسترن كومباني 6 نقاط
الإسماعيلي 3 نقاط.
قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:
وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.
حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي
حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.
وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.
بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.
وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.
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