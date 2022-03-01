في ندوه بجامعة القاهرة.. كلية الدراسات الإفريقية تناقش دور المرأة في الجمهورية الجديدة (صور)

نظمت كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، أمس ندوة بعنوان " دور المرأة في الجمهورية الجديدة" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، حاضر في فيها الدكتورة نادية اسكندر زخارى الأستاذة بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة وزيرة البحث العلمي السابقة مقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، التي تحدثت عند " دور المرأة المصرية فى العلوم والتكنولوجيا".

تحدثت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة رئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة خبير الطب الشرعي بالأمم المتحدة للمرأة عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة عن " دور المرأه في الحفاظ علي الأسره والسلام في المجتمع ". وتحدثت الأستاذة الدكتورة سوزان خليف أستاذ علم المحيطات بالمعهد القومي لعلوم البحار عن "دور المرأة في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية".

كما تحدثت الكاتبة الصحفية جيلان جبر عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية عن "دور الصحافة و الإعلام في دعم المرأة في الجمهورية الجديدة ".

أدار الندوة الأستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، بحضور نخبة من عمداء ووكلاء الكلية السابقين وممثلين عن الجمعية الإفريقية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.