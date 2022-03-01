بالفيديو...” خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات”

بذلت الدولة المصرية جهوداً مضنية من أجل تسريع وتيرة تلقي المواطنين اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، لاسيما العاملين بالقطاع الصحي والفئات الأكثر تأثراً، من خلال استراتيجية علمية تعتمد على الانتشار الواسع لمراكز تلقي اللقاح الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن التكامل بين الجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين، هذا إلى جانب سعي المنظومة الصحية في مصر لتوطين صناعة اللقاحات ونقل التكنولوجيا المعتمدة الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصدير اللقاحات ودعم دول الجوار.

وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان " خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات"

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال لقائه في الفيديو، إلى حرص الدولة على توفير اللقاحات لكافة المواطنين، بتوجيه من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن ذلك تمثل في التعاقد مع الشركات المصنعة، ومراعاة التركيز على الفئات الأكثر تأثراً، وهم أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

وأوضح أن خطة الوصول للفئات المستهدفة، اعتمدت في البداية على توفير مراكز ثابته للتلقيح، قبل الانتقال إلى مرحلة توفير مراكز تلقيح في أماكن التجمعات مثل متاجر التسوق، ومحطات مترو الأنفاق، والقطارات.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال لقائه في الفيديو، أن اللقاح آمن لجميع الفئات بما فيها السيدة الحامل والمرضع حيث يساعدهن على مقاومة الفيروس في مراحل ضعف المناعة، مشيرا ًفي الوقت نفسه إلى نجاح الدولة في توفير اللقاحات للأطفال من عمر 12 سنة.

وشدد على ضرورة تلقي المواطنين الجرعة التحفيزية، في ظل انتشار متحورات الفيروس، نظراً لدورها الهام في التقليل من معدلات الوفاة بشكل كبير، وخفض نسب الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مضيفاً أن هيئة الدواء المصرية وافقت على عقار "مولنوبيرافير"، والذي يؤخذ في بداية المرض لتقليل قوة الفيروس.

واستعرض الفيديو آراء عدد من أفراد الأطقم الطبية، الذين أعربوا عن حرصهم على تلقي اللقاح كونه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العدوى، في حين أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة في توفير اللقاحات بأماكن تواجدهم، وسهولة الإجراءات وسرعتها.

وفي السياق ذاته، ثمن العاملون بمركز تلقيح "محطة مصر" الدور الهام الذي لعبه المركز في التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير عملية تلقي اللقاح.

وإلى جانب ذلك، سلط الفيديو الضوء على جهود مصر في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث أشارت الدكتورة هبة والي، مدير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" خلال لقائها في الفيديو، إلى أن خطوات تصنيع اللقاح المصري بدأت بالتفاوض مع الشركة الصينية الناقلة لتكنولوجيا التصنيع ثم إلى مرحلة التصنيع الكامل وتقديم المستحضر إلى الأسواق، ووصوله للمواطنين.

كما كشفت عن بلوغ الطاقة الإنتاجية للمصنع من اللقاحات حوالي 320 ألف جرعة يومياً، موضحةً أن الرؤية المستقبلية تهدف إلى أن تصبح مصر واحدة من المراكز التي تمد السوق المصري والإفريقي بالمستحضرات الطبية.

ولفت الفيديو إلى إعلان الدكتور تيدروس غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن مصر ضمن الست دول الإفريقية التي سوف تحصل على تكنولوجيا متطورة لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الفيديو آليات تلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"، والموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.