بدء الحملة التنشيطية التوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تستمر حتى يوم 10 مارس، وذلك تحت رعاية خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وصرح الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية، بأن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيى النساء والتوليد، وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية. وأضاف مدير مديرية الصحة، أن الحملة ستتم على مرحلتين المرحلة الأولى تستمر حتى يوم 3 مارس وتشمل مناطق "البساتين - السلام أول - شرق مدينة نصر- غرب مدينة نصر - شبرا- روض الفرج - المرج - الزاوية الحمراء - المطرية - حلوان - 15 مايو - القاهرة الجديدة- بدر - دار السلام- الموسكى – الخليفة - النزهة - الزيتون – وسط". والمرحلة الثانية تبدأ يوم 6 مارس وحتى يوم 10 مارس وتشمل مناطق "السلام ثان - منشأة ناصر - عين شمس - المعادى – الوايلى - الساحل - الشرابية – المعصرة - التبين - حدائق القبة - المقطم – الشروق - مصر القديمة – بولاق - باب الشعرية – عابدين - مصر الجديدة - السيدة زينب".

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