خطة الدولة الشاملة فى مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال لقائه فى الفيديو، إلى حرص الدولة على توفير اللقاحات لكل المواطنين، بتوجيه من القيادة السياسية، لافتا إلى أن ذلك تمثل فى التعاقد مع الشركات المصنعة، ومراعاة التركيز على الفئات الأكثر تأثرا، وهم أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

وأوضح عبد الغفار أن خطة الوصول للفئات المستهدفة، اعتمدت فى البداية على توفير مراكز ثابته للتلقيح، قبل الانتقال إلى مرحلة توفير مراكز تلقيح فى أماكن التجمعات مثل متاجر التسوق، ومحطات مترو الأنفاق، والقطارات.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال لقائه فى الفيديو، أن اللقاح آمن لجميع الفئات بما فيها السيدة الحامل والمرضع حيث يساعدهن على مقاومة الفيروس فى مراحل ضعف المناعة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى نجاح الدولة فى توفير اللقاحات للأطفال من عمر 12 سنة.

وشدد على ضرورة تلقى المواطنين الجرعة التحفيزية، فى ظل انتشار متحورات الفيروس، نظرا لدورها الهام فى التقليل من معدلات الوفاة بشكل كبير، وخفض نسب الحالات التى تحتاج إلى دخول المستشفيات، مضيفا أن هيئة الدواء المصرية وافقت على عقار "مولنوبيرافير"، والذى يؤخذ فى بداية المرض لتقليل قوة الفيروس.

واستعرض الفيديو آراء عدد من أفراد الأطقم الطبية، الذين أعربوا عن حرصهم على تلقى اللقاح كونه يمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة العدوى، فى حين أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة فى توفير اللقاحات بأماكن تواجدهم، وسهولة الإجراءات وسرعتها.

وفى السياق ذاته، ثمن العاملون بمركز تلقيح "محطة مصر" الدور الهام الذى لعبه المركز فى التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير عملية تلقى اللقاح.

وإلى جانب ذلك، سلط الفيديو الضوء على جهود مصر فى تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث أشارت الدكتورة هبة والى، مدير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" خلال لقائها فى الفيديو، إلى أن خطوات تصنيع اللقاح المصرى بدأت بالتفاوض مع الشركة الصينية الناقلة لتكنولوجيا التصنيع ثم إلى مرحلة التصنيع الكامل وتقديم المستحضر إلى الأسواق، ووصوله للمواطنين.

كما كشفت عن بلوغ الطاقة الإنتاجية للمصنع من اللقاحات حوالى 320 ألف جرعة يوميا، موضحة أن الرؤية المستقبلية تهدف إلى أن تصبح مصر واحدة من المراكز التى تمد السوق المصرى والإفريقى بالمستحضرات الطبية.

ولفت الفيديو إلى إعلان الدكتور تيدروس غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن مصر ضمن الست دول الإفريقية التى سوف تحصل على تكنولوجيا متطورة لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الفيديو آليات تلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"، والموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.