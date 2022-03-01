محافظ الغربية: إيقاف 3 رؤساء وحدات محلية بالمحلة للتقصير فى منع التعديات

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إيقاف 3 رؤساء وحدات محلية و3 من مديرى الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى" عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة الإدارية مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف، للتقصير فى منع التعديات على الأرضى الزراعية بنطاق عملهم.





أوضح محافظ الغربية أنه أصدر قرارا سابقا بتشكيل لجنة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية بكل وحدة قروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية، تختص هذه اللجان بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية فى نطاق الوحدة والتصدى لأى تعد عليها ومنعه فى المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وردع المخالفين، الأمر الذى استوجب معاقبة المذكورين لعدم القيام بمهام عملهم.

وأشار المحافظ أنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات القيادة السياسية بالتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولة للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها إيقاف أى أعمال فى المهد وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.

شمل القرار إيقاف كلا من رئيس الوحدة المحلية بالعامرية، رئيس الوحدة المحلية بالمعتمدية، رئيس الوحدة المحلية بالجابرية إلى جانب مديرى الجمعيات الزراعية بالقرى الثلاثة سالفة الذكرى.

يذكر أن أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، فقد تم تشكيل ثلاث لجان، الأولى لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء حسين الجندى السكرتير العام وعضوية كلا من (مدير مديرية الزراعة، مدير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة وممثل عن مديرية الأمن) إلى جانب لجنة ثانية بكل مركز أو حى برئاسة السيد رئيس الوحدة وعضوية مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو الحى، رئيس قسم حماية الأراضى الزراعية بالإدارة الزراعية ومأمور المركز أو القسم، فى حين تشكلت اللجنة الثالثة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.