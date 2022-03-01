التعليم العالى: إطلاق 957 قافلة متكاملة للقرى الأكثر احتياجا خلال 2021

وأشار التقرير إلى قيام الجامعات خلال عام 2021 بإطلاق 957 قافلة متكاملة لخدمة المجتمع المحلى فى المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية، وبناء القدرات)، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وبلغ عدد المستفيدين منها 517114 مواطنا.
وأشاد الوزير بدور الجامعات فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى استمرار الجامعات فى إطلاق القوافل التنموية الشاملة خلال العام الجارى وفقا للخطط والبرامج التنفيذية لخدمة المجتمع التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، وذلك على هامش زيارته إلى جامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضى.
وأضاف الوزير أن هذه القوافل تستهدف تقديم الخدمات الصحية، والبيطرية، والخدمية، والبيئية، والزراعية، فضلا عن الدورات التوعوية والتثقيفية؛ بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ انطلاقا من الدور الرائد للجامعات ومسؤوليتها تجاه مجتمعها، وفى ضوء الجهود الملموسة التى حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها فى مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تعيق عملية التنمية.
وأكد د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن استراتيجية الوزارة تعمل على توطيد التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والمجتمع المحيط بها، بما يكفل تحقيق شعار الجامعة فى خدمة المجتمع، وتحويل الجامعات المصرية فى جميع الأقاليم إلى بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلى، فى الشؤون الزراعية، والاقتصادية، والثروة الحيوانية، والصناعية، والتنمية البشرية وغيرها، وذلك من منطلق الوعى الكامل بأهمية الدور الوطنى المتميز للجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وتحقيقا لإستراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
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