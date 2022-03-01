/682428/الأمين-العام-لمجلس-النواب-ينعي-الدكتور-عبدالحي-عبيد

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

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وأكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان صاحب مسيرة مشرفة في العمل التعليمي والبرلماني، وكان نموذجاً في الأخلاق الحسنة والتعاون حصد حب وتقدير واحترام جميع من عرفه وتعامل معه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الأمين العام لمجلس النواب ينعي الدكتور عبدالحي عبيد

وفاة النائب عبدالحي عبيد

هذا و توفي الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الاثنين، في أحد المستشفيات، قبل قليل، بعد فترة مرضٍ قصيرة، إذ كان يعاني من مضاعفات فيروس كورونا «كوفيد- 19».

تقام مراسم صلاة الجنازة على النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة علي طريق الفيوم وذلك بعد أن توفى في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا.