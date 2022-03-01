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نعي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

دوت الخليج

وتقدم وكيل مجلس النواب في برقية عزاء بخالص التعازي لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الفقيد صاحب سيرة طيبة مثلت حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب محمد أبو العينين ينعي الدكتور عبد الحي عبيد

وتقام مراسم صلاة الجنازة على النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة علي طريق الفيوم وذلك بعد أن توفى في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا.

تشييع جثمان النائب عبد الحى عبيد رئيس خارجية الشيوخ اليوم من مسجد الحصرى

الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وشهرته عبد الحي عبيد، هو الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالقاهرة حاصل علي الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الازهر 1981، ماجستير فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الأزهر 1976، بكالوريوس العلوم - جامعة القاهرة (مايو 1969م).

وتضمنت الوظائف التي تم شغلها حيث مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013 حتى الان، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، و مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، و أمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004، مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، عميد كلية العلوم فى الفترة من 1992 حتى 1995، ضابط احتياط بالقوات المسلحة في الفترة من أغسطس 1973 حتى يناير 1977.