وكيل أول مجلس النواب ينعي النائب الدكتور عبدالحي عبيد

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دوت الخليج

وفاة النائب عبد الحي عبيد رئيس أفريقية الشيوخ

وتقدم وكيل أول مجلس النواب، في برقية تعزيته، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبدالحي عبيد كان قيمة علميةً وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يٌحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وتقام مراسم صلاة الجنازة على النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة علي طريق الفيوم وذلك بعد أن توفى في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا.

الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وشهرته عبد الحي عبيد، هو الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالقاهرة حاصل علي الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الازهر 1981، ماجستير فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الأزهر 1976، بكالوريوس العلوم - جامعة القاهرة (مايو 1969م). وتضمنت الوظائف التي تم شغلها حيث مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013 حتى الان، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، و مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، و أمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004، مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، عميد كلية العلوم فى الفترة من 1992 حتى 1995، ضابط احتياط بالقوات المسلحة في الفترة من أغسطس 1973 حتى يناير 1977. ولديه خبرات أكاديمية أخرى منها عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو – اليكسو – ايسيكو)،و عضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، و رئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان .