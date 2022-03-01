/682420/لجنة-الادارة-المحلية-بمجلس-النواب-تتفقد-عدد-من-المشروعات-بأسيوط

يستقبل صباح اليوم الثلاثاء ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والوفد المرافق له حيث يتفقد عدد من المشروعات منها عرض فيلم عن المشروعات القومية بالمحافظة , وتفقد مركز المعلومات بديوان عام المحافظة , بالإضافة إلي تفقد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة . محطة مياه الشرب المرشحة التشيكي والكورنيش النيل المقابل للمحطة .

دوت الخليج و يتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية وحدات الإسكان بمدينة ناصر الجديدة , مشروعات حياة كريمة بمركز ساحل سليم منها تفقد إنشاء مجمع الخدمات بالقرية الشامية 90% وتفقد إنشاء المجمع الزراعي بقرية الشامية 65% وتفقد إنشاء كوبري الجمالية بقرية العفادرة 90% , محطة مياه الصرف الصحي الحبايشة بمركز ساحل سليم , وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر , وتفقد إنشاء كوبري منقباد العلوي علي السكك الحديدية , وتفقد مصنع السماد العضوي بمنقباد. لجنة الإدارة المحلية وفد لجنة الإدارة المحلية يضم المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات. الوفد البرلماني ويرافق الوفد البرلماني في الزيارة اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

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