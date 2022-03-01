/682418/تعرف-على-غيابات-الأهلي-عن-مواجهة-فاركو-اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء، ضد فريق فاركو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي عن مواجهة فاركو

واستبعاد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مدافع الفريق ياسر إبراهيم، وخرج من القائمة صلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون وأيمن أشرف للإصابة، ومحمود متولي ووليد سليمان لعدم الجاهزية.

ويسعي النادي الأهلي في حصد الثلاث نقاط ، تصدر جدول الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، بينما يقع فريق فاركو في المركز السابع برصيد 15 نقطة من أصل 10 لقاءات خاضها الفريق.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.