البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية انتصار للشرعية..ونتيجة لجهود عربية مخلصة

/682416/البرلمان-العربي-قرار-مجلس-الأمن-بتصنيف-ميليشيا-الحوثي-كجماعة-إرهابية انتصار-للشرعيةونتيجة-لجهود-عربية-مخلصة
ثمن البرلمان العربي القرار الذي أصدره مجلس الأمن اليوم بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفا تلك الخطوة بأنها انتصارا للحق والشرعية في مواجهة الباطل.
دوت الخليج
مجلس الأمن يصنف مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية
وأكد البرلمان العربي أن إصدار هذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال البرلمان العربي إن هذا القرار جاء أيضا بناء على جهود عربية كبيرة قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكد البرلمان العربي وقوفه بجانب كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين،والتصدى للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية فضلا عن ما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.
وكان دعا عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إلى إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
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