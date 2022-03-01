القوى العاملة: تعيين 472 شاباً وإصدار 764 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالمنيا

/682415/القوى-العاملة-تعيين-472-شابا-وإصدار-764-شهادة-قياس-مستوى-المهارة-ورخصة-مزاولة-الحرفة-بالمنيا

دوت الخليج

ويأتي وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1787 شاباً، وتوفير 461 فرصة عمل منهم 2 لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 764 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

تعيين 472 شاباً وإصدار 764 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالمنيا

ومن جانبه، أوضح وليد الإمام مدير المديريةـ في تقريره الشهري للوزير، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضى بالتفتيش على 490 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 15 حملة تفتيشية، و 19 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك )، فضلاً عن بحث 18 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

بينما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 22 منحة مولود جديد بإجمالي 44 ألف جنيه، و3 منح زواج بـ 9000 جنيه ، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه، و1000 جنيه منح دورية، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عاملامن المسجلين بالإدارة بإجمالي 32 ألفاً و 695 جنيها.

وأوضح الإمام، أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1117 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2285 عاملاً، وأسفر عن تحرير 99 محضراً، وندوتين للتوعية، كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً ، و 4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 242 منشأة .