رئيس جامعة الأزهر يحذر الشباب من الشائعات وحروب الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - وطالب رئيس الجامعة الشباب خلال الاحتفالية التى نظمها نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى؛ لتسليم جوائز الفائزين فى دورى نادى الأعمال فى نسخته الثانية بمقر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر؛ بأن يكونوا معاول بناء فى الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من أن شباب اليوم رجال الغد وقادة المستقبل، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام بالشباب فى مختلف المراحل العمرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما قام به فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذى تم تتويجه الأول على العالم فى مجال ريادة الأعمال كان رصيدًا كبيرًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر التى أصبحت تحتل تصنيفات متقدمة فى مختلف التصنيفات الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن التوجه الآن أصبح يعزز لثقافة العمل الحر والجد والاجتهاد فى مختلف فنون العلم والمعرفة، لافتًا إلى أن الجامعة تؤمن بأن الانفتاح والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية يسهم بشكل كبير فى إحداث نهضة حقيقية على جميع المستويات؛ لذلك قامت الجامعة بعقد تعاون مع وزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، وجامعة النيل، ومعهد بحوث البترول المصرى، بجانب تعاونات أخرى مع مختلف المؤسسات الوطنية، مؤكدًا على أن هذا الحدث الذى نشهده اليوم جميعا يأتى ضمن خطة الجامعة فى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها والحرص على دعم الطلاب المبتكرين من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات التى يتم فيها تدريب الطلاب على جميع المهارات والخبرات ومتطلبات سوق العمل ومساعدتهم فى تكوين شركاتهم التكنولوجية الناشئة بعد التخرج مما يسهم فى دعم الاقتصاد المعرفى للدولة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر هو أول ناد يتم إنشاؤه بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وانضم مؤخرًا إلى منظومة نوادى ريادة الأعمال والتى تنظمها وترعاها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجى لجامعة الأزهر فى مجالات دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.