«2300 ريال».. أسعار ضخمة لحفل ماجدة الرومي في الرياض

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تتجهز الفنانة المتألقة ماجدة الرومي، لإحياء أولى حفلاتها بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 4 من شهر مارس المقبل، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل ماجدة الرومي في الرياض

وروجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتبت: «الفنانة ماجدة الرومي، تلتقي بجمهورها في الرياض، يوم 4 مارس، بمسرح محمد عبده، أرينا في بوليفارد، رياض سيتي، تتوفر التذاكر قريبًا، موسم الرياض.

شروط حفل ماجدةالرومي

واتت شروط حفل الفنانة ماجدة الرومي، على النحو الآتي: «يبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساء، وتغلق الأبواب الساعة 8:15، على أن يكون وصول الحضور قبل الساعة السابعة مسا ء، ألا يقل سن الحضور عن 12 عام، ويمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى مكان الحفل».

أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي في الرياض

أما عن أسعار التذاكر فترواحت بين، 230 ريال للتذكرة البرونزية، و575 ريال للتذكرة السيلفر، و863 ريال للتذكرة الذهبية، و18575 ريال للدايموند، و1150ريال للبلاتينيوم، و2300 ريال للرويال.

ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى العربية

وكانت قد تصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بين حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

الجدير بالذكر، أنه تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن.

وكشفت مذيعة الحفل أنذاك، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.