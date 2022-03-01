ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته غداً الأربعاء، أمام نظيرة نورويتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، يوم الأربعاء الموافق 2/3 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 19 هدف.

دييجو جوتا، ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني ليفربول، 11هدف.

سون هيونج مين توتنهام، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 10 أهداف.

إيمانويل دينيس واتفورد 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 9 أهداف.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

شكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.