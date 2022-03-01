/682409/موعد-مباراة-ميلان-ضد-الإنتر-فى-كأس-إيطاليا

يدخل فريق ميلان مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة الإنتر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض ميلان ضد فريق إنتر ميلان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قنوات AD SPORTS 1 HD

فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ساسولو، ليتلقي خسارة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

حاول إنتر ميلان أن يحقق الفوز اليوم ولكن النتيجة المفاجأة تأتي بدون تحذير من الضيف ساسولو بالدوري، ليحرم الإنتر من صدارة الدوري الإيطالي على حساب إي سي ميلان بفارق نقطيتين.

ساسولو يفتح خط هجومه ويضرب إنتر

ضرب ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق جايكومو راسبادوري، والتي أكد جانالوكا سكاماكا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة ويسجل الهدف الثاني.

نجح أندريا كونسيلي حارس مرمى نادي ساسولو من التصدي لسيل هجمات إنتر ميلان والتي حاولت من تعديل النتيجة، ولكن أندريا كان لهم بالمرصاد.

ميلان يحلق في الصدارة بعد تعثر إنتر

بهذه الخسارة يتصدر إي سي ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح فيها من تسجيل 52 هدف، فيما تلقت شباكة 28 هدف.

يتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ 54 ، في وصافة الدوري الإيطالي الممتاز، من أصل 25 مباراة، نجح من خلالها أن يسجل 55 هدف، فيما تلقت شباكة 22 هدف.

ساسولو يحقق الفوز على كبار إيطاليا خارج أرضية

ونجح ساسولو من حصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم على إنتر ميلان، ليتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 33 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح من خلالها من تسجيل 43 هدف، وتلقي شباكة 44 هدف في هذا الموسم حتى الأن.