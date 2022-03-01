عاجل- انخفاض كبير.. الصحة تصدر بيانا بشأن إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعه الأسبوعى مع مساعديه وقيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.





يأتى الاجتماع فى إطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، والحرص على الصحة العامة للمواطنين، حفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بنسب إشغال المستشفيات وتردد مرضى فيروس كورونا عليها، والتى أكدت انخفاض دخول مرضى فيروس كورونا للمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الرعايات المركزة والمتوسطة بالمستشفيات.

وأوضح "عبدالغفار" انخفاض نسب دخول مرضى فيروس كورونا مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بنسبة 40.4% فى الفترة من 11 إلى 25 فبراير، مقارنةً بالفترة من 25 يناير وحتى 10 فبراير 2022، لافتاً إلى انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلى فى ذات الفترة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد استمرار المرور الرقابى الدورى على المستشفيات لمتابعة مستوى أداء الفرق الطبية، وتطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، والتأكد من توافر القوى البشرية وتوافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين الطبى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع خلال الاجتماع التقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات (أولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى جميع المحافظات، لافتاً إلى أن محافظتى البحيرة وسوهاج، الأعلى فى المعدلات اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد توافر كافة أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة بالمحافظات والتى تتناسب مع جميع الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.

واختتم الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات والعاملين بكافة قطاعات وإدارات الوزارة على إخلاصهم وحرصهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً دعمه الدائم لجهودهم.