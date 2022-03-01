القوى العاملة: 118 مليون جنيه للإنفاق على الأنشطة التدريبية والتأهيلية

جدة - نرمين السيد - وناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله، ومنها التقرير المالى لأنشطة الصندوق، وتجديد البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لعقد البرامج الاجتماعية للشركاء الاجتماعيين" الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال: مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، فضلا عن موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهنى، وبرامج التدريب المقدمة فيها، والأنشطة التدريبية الأخرى.

ورحب الوزير بأعضاء المجلس مهنئا إياهم بحلول الأيام المباركة بقدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرا إلى أنه تم تحديد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 118 مليون و347 ألف جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق ساعد الوزارة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة لتنظيم العلاقة التبادلية بين شركات القطاع الخاص والعاملين بها، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على أداء الأعمال الموكلة لهم.

وطالب سعفان، باستقراء الوضع فى القطاع الصناعى داخل الدولة المصرية للوقوف على الوظائف المستحدثة فى الفترة القادمة، وعلى مدار 5 سنوات، من أجل توفير التدريب الملائم لها، من حيث أماكن التدريب والبرامج التدريبية لإعداد أجيال قادرة على العطاء وبذل الجهد من أجل دفع الاقتصاد القومى وتحقيق الصالح لهم ومجتمعهم.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فى توفير أنواع التدريب المهنى المطلوبة فى أى وقت، لمساعدة الشركات على مزيد من الإنتاجية بأيدى عاملة مدربة على أحدث أساليب العمل فى تعاون مستمر لضمان الاستدامة فى التدريب على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير، أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة، ولكنه دوره الأساسى يتمثل فى الارتقاء بمستوى التدريب على مستوى الجمهورية، مشددا على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأى جهة من الجهات المشاركة فيه فى مجال التدريب الذى تحتاجه تلك الشركات فى مجال عملها، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات.