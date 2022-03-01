بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة جنوب الوادى لتدريب الخريجين

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة، بضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة فى مجال التدريب المهنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، خاصة المستحدثة منها، والمطلوبة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.





واستكملت مديرية القوى العاملة بقنا، تدريب 25 متدرباً من قسم المساحة، بواقع 100 ساعة تدريبية مجانية على استخدام جهاز (التوتال ستيشن)، ويعتبر من أهم الأجهزة المتخصصة والمستخدمة بنطاق واسع فى مجال المساحة وعليها طلب متزايد فى سوق العمل بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادى.

وقال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة، إن ذلك التدريب يأتى امتداداً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة، وجامعة جنوب الوادى، والذى يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتدريب المهنى والتحويلى دعما للاقتصاد والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنظيم زيارة للمتدربين على مهنة المساحة إلى جامعة جنوب الوادى، لبدء استكمال تدريبهم الميدانى على المهنة، داخل الجامعة بكلية الآداب، بحضور عبد الحميد غزالى مدير مركز التدريب المهنى بقفط، وأحمد حسين مدير قسم التوجيه المهنى بالمركز، والدكتور صلاح طايع عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف حكيم وكيل الكلية، والدكتور محمد نعنع رئيس قسم الجغرافيا ، والدكتور حمدان النجار أستاذ مساعد بالقسم.

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير للدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وجميع أعضاء هيئة التدريس على حسن الاستقبال، والتعاون مع المديرية لتفعيل بروتوكول التعاون وجهودهم وتعاونهم لخدمة الشباب فى مجال التدريب المهنى ونشر ثقافة العمل الحر بالمحافظة.