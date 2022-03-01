القوى العاملة: تعيين 472 شابا بالقطاع الخاص والاستثمارى فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 472 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1787 شابا، وتوفير 461 فرصة عمل منهم 2 من ذوى الهمم.





وقال وزير القوى العاملة إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 764 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وأشار وليد الإمام مدير المديرية فى تقريره الشهرى للوزير إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضى بالتفتيش على 490 منشأة، فضلا عن القيام بـ 15 حملة تفتيشية، و19 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلا عن بحث 18 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 22 منحة مولود جديد بإجمالى 44 ألف جنيه، و3 منح زواج بـ 9000 جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 12 ألف جنيه، و1000 جنيه منح دورية، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 16 عاملامن المسجلين بالإدارة بإجمالى 32 ألفا و695 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1117 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2285 عاملا، وأسفر عن تحرير 99 محضرا، وندوتين للتوعية، كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديا، و4 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 242 منشأة .