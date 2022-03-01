/682407/موعد-مباراة-توتنهام-ضد-ميدلزبره-فى-كأس-الاتحاد-الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة ميدلزبره من دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب " ريفرسايد ستديوم"، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة ميدلزبره ضد فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:55 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.