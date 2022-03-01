/682404/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري المصري يخوض الجونة ضد البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات الساعة on time sport مصر المقاصة ضد فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport يخوض فريق فاركو ضد الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات on time sport مواعيد مباريات كأس إيطاليا يخوض ميلان ضد فريق إنتر ميلان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قنوات AD SPORTS 1 HD مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلي ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساء ufv beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي يخوض فريق بيتربوره يونايتد ضد فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام beIN Sports 3 HD Premi كريستال بالاس ضد فريق ستوك سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:30 مساء عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1 ميدلزبره ضد فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:55 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.