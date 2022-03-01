جدة - نرمين السيد - ونشر وزير التعليم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك جميع مواعيد البرامج التعليمية على القناتين. لمعرفة المواعيد اضغط هنا ولفت إلى أن تردد قناة مدرستنا1، هو 12303 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6 أما تردد قناة مدرستنا 2، فهو 10777 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد جميع البرامج التعليمية لـ المرحلة الابتدائية والإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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