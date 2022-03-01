/682402/وفاة-نجل-مخرج-بوجي-وطمطم-بعد-إصابته-بالشلل-وتجاهل-من-عائلته

توفى اليوم باسم رحمي ابن مخرج مسلسل “بوجي وطمطم” الشهير، بعد إصابته بالشلل الرباعي، وتم دفنه رغم خلافات أفراد أسرته مساء اليوم، والذي أعلن عن وفاته الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وعضو مجلس الإدارة بها.

دوت الخليج يرصد خبر وفاة باسم رحمي بعد صراع مع المرض

منير مكرم يعلن عن وفاة المخرج باسم رحمي

كتب منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة المخرج باسم رحمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال:" الدوام لله.. باسم رحمي.. الدوام لله"

مصطفى درويش يناشد الدولة لمعونة باسم رحمي

نشر الفنان مصطفى درويش منذ فترة، بوست يستنجد فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال:"مخرج بوجي وطمطم الاستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبه جدا وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسال عليه، زمن معلش يا استاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن".

وختم كلامه برسالة موجهة للرئيس السيسي :"بناشد الأب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محتاج مستشفي كبيره وعمليات كتير".

محمد رحمي مخرج مسلسل بوجي وطمم

ولد محمود رحمي المخرج ومصمم العرائس عام 1939، تخرج من كلية الفنون الجميلة بتقدير امتياز، مما نتج عنه تعيينه كمعيد في الجامعة، لكنه آثر العمل في التليفزيون المصري على التدريس، وكرس جهوده بعدها لتصميم وتحريك عرائس الدُمى وتقديم عروض خاصة بها، وبعدها قدم برنامج "توتة وسمسم"، ولكن البداية القوية كانت مع نجوى إبراهيم في برنامج "ماما نجوى"، التي قدم من خلاله شخصية الأراجوز بقلوز.

مسلسل بوجي وطمطم

يُعد مسلسل بوجي وطمطم الشهير هو أهم المحطات والإنجازات الفنية للراحل باسم رحمي، فقد كان خلق شخصيتي "بوجي وطمطم" لتظل تحقق العديد من النجاحات المتتالية من خلال سلسلة من العروض كل عام، حتى توفى عام 2001.

وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين بوجي الذي يقدمه الفنان يونس شلبي، وطمطم التي تلعب دورها الفنانة هالة فاخر، وأصدقائهما زيكو "سيد عزمي" وزيزى "إنعام سالوسة"، وكانت من أهم شخصيات المسلسل هو الجار العجوز "عم شكشك" وبعض الممثلين الحقيقيين الذين يتحدثون مع الشخصيات في العديد من الأحداث اليومية والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب على الجميع التحلي بها.