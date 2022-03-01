/682403/اتخانت-واتضربت-نجلاء-بدر-تكشف-تعرضها-للعنف-الزوجي-ودخولها-في-أزمة-نفسية

تحدث الفنانة نجلاء بدر خلال لقائها ببرنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه الفنانة يسرا عبر قناة mbc 1 عن مرورها بحالة إكتىاب شديدة، مؤكدة أن تعرضنا للعنف الزوجي والخيانة.

دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة نجلاء بدر للعنف الزوجي والخيانة

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها ببرنامج «كلام في الحب»: «كل علاقاتي أنا اللي بتساب فيها، مش بعرف آخد قرار، وكنت دايمًا أقول لنفسي اللي أعرفه أحسن من اللي ما عرفوش».

وتابعت: «زمان كنت بستحمل الأذية، وفي مرة اتضربت من شخص كنت مرتبطة به، وكملت معاه وفي مرة تاني اتخانت وكملت معاه، فجالي انهيار عصبي وأصيبت باكتئاب وروحت لدكتور نفسي»

واختتمت حديثها: «دلوقتي مفيش عندي حاجة تستاهل، الحاجة الوحيدة اللي أزعل فيها الموت، لو سبتي واحد هتشوفيه بعد يومين مع واحدة تانية اتطعمنا ضد الحاجات دي خلاص».

حديث نجلاء بدر عن زوجها محمد عفيفي

وتحدثت الفنانة نجلاء بدر عن زوجها محمد عفيفي خلال استضافتها في برنامج كلام في الحب مع النجمة يسرا، وقالت:"محمد دا حاجة تاني"، ولما سألته يسرا عن السبب، أجابت أنه جمع ما بين القلب والعقل، وملأ كل حياتي، فشعرت أن مفهوم الحب معه مختلف عن كل الذين سبقوه.

يسرا في البحث عن علا

من ناحية اخرى، ظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.