 هدف زيزو يتوج بالأفضل في الجولة بدوري أبطال أفريقيا «فيديو»

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تتويج هدف أحمد سيد زيزو أمام الوداد، بأفضل هدف خلال الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل زيزو هدف من تصويبة صاروخية أمام الوداد، في الدقيقة الثالثة، سكنت شباك الفريق المغربي على يمين الحارس، ليحصل على أفضل هدف خلال الجولة.

هدف الجولة ⚽️🔝



جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من مجموعات #دوري_أبطال_إفريقيا يُتوج بها النجم زيزو لاعب #الزمالك المصري بهدفه في مرمى الوداد 🌍🏆⭐pic.twitter.com/dB5IJJ6xuc — صحيفة أخبار الكرة (@hsetzlernews) February 28, 2022

أرقام كارتيرون مع الزمالك بعد فسخ تعاقده بالتراضى

أستطاع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق بنادي الزمالك، خلال تواجد مع الفارس الأبيض فى الفترة الأولي والثانية من توليه قيادة الفريق، حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في موسيمن مختلفتين، حيث يمتلك في رصيده بطولة كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.

بطولات كارتيرون مع الزمالك

1-كأس السوبر الأفريقي موسم 2020.

1-كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

1-الدوري المصري 2021-2020

وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة التي إقيمة منذ ساعات بفسخ التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الاخيرة ، و أخرها الهزيمة امام الواداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.

تراجع مستوى الزمالك

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

يعرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالعصبية والمعاملة القاسية مع المقصر في عمله أو الخزل، والتي شاهدها في الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة وتراجع نتائج الفريق.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".