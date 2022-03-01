رابطة العالم الإسلامى تعلن إقامة المتحف الدولي للسيرة النبوية بالرباط المغربية عاصمة الثقافة لعام 2022م.

أعلنت رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية الشروع في تجهيزات استضافة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ومقره الرئيس بالمدينة المنورة، وذلك بمقر الإيسيسكو في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ويتزامن ذلك مع الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022م.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع ترأسه كل من الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، والدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، فيما مثَّل رابطة العالم الإسلامي في تراتيب هذا الحدث المهم أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية الدكتور ناصر الزهراني مُمَثِّلاً لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين رئيس متاحف ومعارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية حول العالم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



ويحظى هذا المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تحتضنه المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية كمركز رئيسي بالمزيد من المتابعة والدعم في ظل الاهتمام الكبير بالشأن الإسلامي ولاسيما سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان، "حفظه الله" .

وقد زار المقر الرئيس لهذا المتحف في المدينة المنورة وأثنى عليه عدد من أصحاب الفخامة والسمو وأصحاب الدولة والسماحة والفضيلة والمعالي ورأوا فيه معلماً إسلامياً عالمياً يفيض تحضراً وإنسانية من خلال مشاهد السيرة العطرة بأحدث أساليب العرض العصرية تحت شعار: "السيرة النبوية كأنك تعيشها"، كما أشاد بهذا المتحف علماء وثيقة مكة المكرمة في تتابع زياراتهم له.



هذا وقد تم الاتفاق المبدئي على إنشاء مقار فرعية لهذا المتحف في عدد من الدول الإسلامية بطلب مباشر من أصحاب الفخامة والدولة رؤسائها ورؤساء حكوماتها وأصحاب المعالي حُكّام عواصمها وقد تم وضع حجر أساس بعضها في احتفال رسمي .