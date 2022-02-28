"كاف" يختار هدف زيزو ضد الوداد الأفضل فى الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، في شباك الوداد المغربى، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من بدوري أبطال أفريقيا، بالمواجهة التي خسرها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا على "تويتر": "خـــيــال.. تسديدة ولا أروع من أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أمام الوداد، استحق عليها هدف الأسبوع في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا".
حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.
يستضيف فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.
يمتلك فريق الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربى ثلاثة سيناريوهات تضمن التأهل لدور ربع النهائى بدوري الأبطال الأفريقى الأول سيكون هو فوز الفارس الأبيض في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الوداد وساجرادا بالقاهرة وبتروأتلتيكو بأنجولا، بشرط تعادل أو خسارة الوداد أمام بترو أتلتيكو بالمغرب.
وسيكون السيناريو الثانى متمثل فى فوز الزمالك في مبارياته الثلاث مع فوز الوداد على بترو أتلتيكو بالمغرب وتحقيق ساجرادا المفاجأة والفوز على بتروأتلتيكو في الجولة المقبلة بينما السيناريو الأخير سيكون فوز الزمالك على الوداد وساجرادا بالقاهرة والتعادل مع بتروأتلتيكو في أنجولا بشرط فوز كل من الوداد وساجرادا على بتروأتلتيكو.
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