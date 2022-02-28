جدة - نرمين السيد - قال هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن حياة كريمة هى المبادرة الأهم والتى تحدث فى كل ربوع مصر، ودور وزارة الثقافة خلال المبادرة هو بناء الإنسان المصرى فى ضوء البروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن وزارة الثقافة تشترك لعزف لحن واحد وهو الارتقاء بالمواطن وبناء الإنسان المصرى من خلال القراءة وكشك كتابك. وأوضح أنه يتم تقديم العروض الفنية واكتشاف المواهب ورعايتهم وتنظيم معارض الكتب ورعاية الحرف وتنظيم الندوات التى تعالج بعض القضايا مثل قضايا المرأة ومكافحة الإدمان وجميع الموضوعات التى تمس المواطن، مشيرا إلى أنه تم افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم اليوم بعد إغلاقه لسنوات ليكون منارة تشع من خلاله الثقافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. قصور الثقافة لـ مساء dmc: هدفنا بناء الإنسان (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.