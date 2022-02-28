عاجل- وزيرة الهجرة: لم نسجل أية حالة وفاة لمصريين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة لم تسجل أية حالة وفاة لأى طالب مصرى فى أوكرانيا، وتم تسجيل إصابة لمواطن مصرى متزوج من أوكرانية أصيب بـ 3 طلقات بسبب خروجه وقت الحظر، وحالته مستقرة الآن فى العناية المركزة.





وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن السفارة المصرية فى بولندا وفرت السكن للطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا لحين سفرهم إلى القاهرة. ولفتت إلى وصول أكثر من 1200 طالب لبولندا، وحوالى 250 طالبا إلى رومانيا، وشددت على الطلاب المصريين فى شرق وسط أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة المصرية بشأن ضوابط التحرك.

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