القومى للسكان لـ مساء dmc: الكثافة بالقاهرة تقدر بـ51 ألف مواطن لكل كم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، إن مصر تشهد زيادة غير منضبطة فى النمو السكانى، فهناك حوالى 1.5 مليون مولود سنويا وهو ما يمثل عبء على الدولة بكل مواردها واستثمارتها.





وأضاف توفيق، خلال لقائه مع الإعلامية إنجى القاضى ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن وجود تنمية اقتصادية موائمة لنمو السكان لن يحدث فى ظل الظروف الحالية، كما أن هناك كثافة سكانية عالية على مستوى الجمهورية، فتوزيع السكان مختل، فالمصريون يعيشون على 13% فقط من مساحة مصر. وأوضح أن الكثافة السكانية فى القاهرة تقدر بـ51 ألف مواطن لكل كيلو متر مربع وهو كم رهيب وعبء على البنية التحتية والخدمات سواء تعليمية أو صحية.

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