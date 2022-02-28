/682386/سمير-صبري-يكشف-تطورات-حالته-الصحية-اتحسنت-بعد-ما-الرئيس-أمر-بعلاجي

كشف الفنان سمير صبري آخر تطورات حالته الصحية، بعدما أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية بعد نقله للمستشفى، مشيرا إلى تحسنه بعدما أمر الرئيس السيسي بعلاجه.دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقال سمير صبري خلال برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: «إزاي مابقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه، هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط؟ مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر».

واختتم حديثه موجها الشكر للرئيس السيسي: «بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت الاحترام لبلدي».

الرئيس السيسي يستجيب لعلاج سمير صبري

وكان قد ناشد سمير صبري الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.

وتوجه سمير صبري بالشكر للرئيس السيسي في أول تعليق له بعد مساندته، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: « «أرجوك تبلغ الرئيس السيسي كل احترامي وقبولتي إنه رجع مصر تاني، شكرا على كل الحب اللي ادتهولي وقصرتوا مشواري الطويل في الاعلام والسينما، خليكوا مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي هينقذ مصر».

طبيب جراح يتبرع بأجره في سبيل عملية سيمر صبري

من ناحية اخرى، تبرع طبيب جراح وفريقه الطبي، بإجراء عملية جراحية للفنان سمير صبري دون مقابل، واعلنت عن ذلك الفنانة هالة صدقي، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««احب اشكر الدكتور الشاب احمد الجندي والفريق المرافق معه في عمليه الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم»، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر المساند والداعم.

ومن المقرر أن يجري سمير صبري العملية الجراحية، في يوم الأربعاء او الخميس المقبل، وفقا لما صرح به مدير أعمال في تصريح خاص لموقع دوت الخليج.