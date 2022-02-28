بصدر مكشوف.. كاتيا كعدي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان أسوان

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يُقام اليوم الحفل الختامي لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي تابعنا فاعالياته خلال الأيام الماضية، وتظهر على السجادة الحمراء عدد من نجمات مصر والعالم العربي، من بينهن الفنانة اللبنانية كاتيا جعدي.

دوت الخليج تنقل لكم إطلالة الجريئة للفنانة كاتيا جعدي في حفل ختام مهرجان أسوان

كاتيا جعدي الأجراء في ختام مهرجان أسوان

صنف الجمهور الفنانة كاتيا جعدي أنها الأجرأ على السجادة الحمراء الخاصة بختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في دورته لعام 2022، لما ظهرت به من فتسان لامع بدون أكمام، مفتوح الصدر بشكل ملفت، كما أن فتحت الفستان من أسفل تكشف عن ساقيها، وأكملت كاتيا إطلالاتها بشعر منسدل ناعم، ومكياج ناعم، ومجوهرات رقيقة، كما حملت حقيبة صغيرة وزينت قدماها بصندل ناعم.

الممثلة اللبنانية كاتيا كعدي

جمعت كاتيا كعدي بين التمثيل وعرض الأزياء والتقديم التليفزيوني، لما تمتله من ملامح جذابة وطلة جميلة وجسم رشيق، وقدمت كاتيا أدوار في مسلسلي "حب محرم" و"البيت الأبيض".

وحضرت كعدي الحفل الختامي لمهرجان أسوان لأفلام المرأة مع زوجها رجل الأعمال المعروف فارس دانيال.

بعض حضور الحفل الختامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ظهر في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدد من النجوم المصريين والعرب، من بينهم بسمة التي طلت بفستان أحمر ناعم، تميز بكتف واحد، وشيري عادل بفستانها الأسود الطويل بأحجار براقة على منطقة الخصر، ودينا التي أرتدت فستانًا أسود قصير، ونيكولا معوض الذي حضر على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء، من بدلة رسمية وقميص كلاسيكي.

بسمة في لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كانت الفنانة بسمة من بين أعضاء لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لما صنعته من مشار فني مع مخرجين كبار، وتجربتها السابقة كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية، وشاركت بسمة مع 4 من النساء ذوات البصمة الخاصة في صناعة السينما حول العالم، رئيسة اللجنة كانت النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحاصلة على لقب أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012، مارلين كانتو المخرجة الفرنسية الحائزة علي جائزة سيزار في عام 2007، مؤسسة المركز الوطني للسينما في النيجر المؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا والمبرمجة والناقدة الألمانية إنجريد بيرباوم.