/682376/وفاة-النائب-عبد-الحي-عبيد-رئيس-لجنة-العلاقات-الخارجية-بمجلس-الشيوخ-متأثرا-بإصابته-بكورونا

توفي الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، في أحد المستشفيات، قبل قليل، بعد فترة مرضٍ قصيرة، إذ كان يعاني من مضاعفات فيروس كورونا «كوفيد- 19».

دوت الخليج

الأستاذ الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وشهرته عبد الحي عبيد، هو الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالقاهرة حاصل علي الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الازهر 1981، ماجستير فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الأزهر 1976، بكالوريوس العلوم - جامعة القاهرة (مايو 1969م).

وتضمنت الوظائف التي تم شغلها حيث مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013 حتى الان، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، و مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، و أمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004، مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، عميد كلية العلوم فى الفترة من 1992 حتى 1995، ضابط احتياط بالقوات المسلحة في الفترة من أغسطس 1973 حتى يناير 1977.

خبرات اكاديمية أخرى منها عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو – اليكسو – ايسيكو)،و عضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، و رئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان .

وفاة النائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ متأثرا بإصابته بكورونا

النشاط الاجتماعي تضمن عضو في محكمة القيم، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس لجامعة حلوان، و نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عضو بالمجلس القومي للشباب والرياضة بوزارة الشباب، عضو نقابة المهن العلمية، المشاركة فى العديد من الندوات العلمية فى مجال التخصص, والندوات العامة المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ودور الجامعة فى تقديم هذه الخدمات، المشاركة فى العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية فى مجال التخصص العلمى, وكذلك الخاصه بتطوىر التعلىم الجامعى، والنشاط السياسي تضمن عضو مجلس محلي القاهرة، عضو مجلس محلي حلوان.