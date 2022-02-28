وزيرة الهجرة.. لم نسجل أية وفاة للطلاب المصريين في أوكرانيا.. وانتقال 1200...

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات أوضاع الطلاب المصريين في أوكرانيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نجري جلسات حوارية افتراضية مع الطلاب المصريين في أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة، الأمر كان أسهل مع الطلاب المتواجدين في المدن الغربية لسهولة انتقالهم إلى رومانيا وبولندا والمجر والتواصل مع السفارات المصرية هناك»، مضيفة «المجر اشترطت امتلاك الطلاب جواز ساري المفعول، وإقامة سارية بأوكرانيا، لكن هناك نوع من التساهل من قبل بولندا ورومانيا مع النازحين».

وأضافت «السفارة المصرية في بولندا وفرت السكن للطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا لحين سفرهم إلى القاهرة»، مشيرا إلى وصول أكثر من 1200 طالب لبولندا، وحوالي 250 طالبا إلى رومانيا.

وأوضحت أن الطلاب المصريين في شرق وسط أوكرانيا وخاصة خاركوف يعانون من عدم الأمان في التحرك، مشددة على ضرورة التزامهم بتعليمات السفارة المصرية بشأن ضوابط التحرك.

واستطردت «الحمد لله لم نسجل أية حالة وفاة لأي طالب مصري في أوكرانيا، و تم تسجيل إصابة لمواطن مصري متزوج من أوكرانية أصيب بـ 3 طلقات بسبب خروجه وقت الحظر، لكن حالته مستقرة الآن في العناية المركزة».

وحول موقف الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا وتخوفهم من عدم التسجيل بالجامعات المصرية قالت «حصلت على بيان بأسماء الطلاب المصريين بأوكرانيا وجامعاتهم وأرسلته إلى وزير التعليم العالي لبحث موقف هؤلاء الطلاب»، مؤكدة وجود تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة الدولة لحل أزمة الطلاب المصريين في أوكرانيا.