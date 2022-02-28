وزيرة التخطيط: مصر لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنذ جائحة كورونا وهو يؤكد على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية الأساسية.





وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر لديها مخزون آمن من السلع، بفضل مزايا الإصلاح الاقتصادى، متابعة: "من غير الإصلاح الاقتصادى مكنش هيكون عندنا مخزون استراتيجى أو القدرة على التخزين". وأشارت إلى أن مصر تنوع من مصادر استيراد السلع ولا تعتمد على دولة واحدة، كما أن هناك استصلاح أراضى وتحلية للمياه من أجل التوسع فى الزراعة.

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