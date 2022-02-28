عوض تاج الدين: عدد سكان مصر مش هيقل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال رعاية الأسرة وهو ما انعكس على قضية السكان والزيادة السكانية.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "عدد سكان مصر مش هيقل لأن قاعدة الهرم السكانى والتى تتضمن الأطفال والشباب فى مصر كبيرة".

ودعا كل أسرة إلى الاكتفاء بطفلين أو طفل حتى لا تؤثر الزيادة السكانية على حصة المواطن على الصحة أو التعليم أو الترفيه أو الدخل القومى.

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